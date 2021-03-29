"لا مجال لأي هفوة أو خطأ".. وزير الآثار يكشف تفاصيل حفل موكب المومياوات
(مصراوي):
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن احتفالية موكب المومياوات الملكية سيتسم بالهيبة وسيكون عنوانًا للحضارة المصرية، مضيفًا أن هذا الحدث سينقل لأكثر من 60 دولة حول العالم.
وأضاف العناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الاثنين، أن أكثر من 400 قناة تلفزيونية حول العالم ستنقل الاحتفالية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق النيران للملوك الفراعنة كأنهم ملوك حاليين تخليدًا لتاريخهم.
وأكد أنه ليس هناك مجال لأي هفوة أو خطأ في الفعالية وسيرى المواطنين المومياوات في أماكنها الجديدة في متحف الفسطاط، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة لعدد محدود من كبار رجال الآثار في العالم للمشاركة في الاحتفالية.
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