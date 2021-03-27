عقار جسر السويس.. غلق مصنع بالبدروم ولجنة تحدد أسباب الانهيار
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كتب- محمد نصار:
قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن أسباب انهيار عقار جسر السويس مازالت غير معلومة، لافتا إلى تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب.
وأصاف المصدر، لمصراوي، السبت، أن المحافظة كانت قد تصدت لمصنع مخالف ببدروم العقار وأغلقته بشكل مسبق قبل انهيار العقار.
وتابع: "بعد غلق المصنع عاد للعمل بشكل غير قانوني خلسة"؛ موضحا أنه فور انتهاء اللجنة الفنية المشكلة من تحقيقاتها سيتم إعلان السبب للرأي العام".
وبلغت حصيلة ضحايا انهيار عقاب جسر السويس المنهار حتى الآن ٥ وفيات و٢٨ مصابا.
وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه على الفور تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل محافظة القاهرة رفع أنقاض العقار المنهار صباح اليوم للبحث عن مزيد من المواطنين.
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