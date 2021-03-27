برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن قطاري سوهاج
01:47 ص السبت 27 مارس 2021
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب علاء عصام عضو البرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل كامل الوزير، بسبب حادث قطار سوهاج.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة 26 مارس، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطار بمركز طهطا- محافظة سوهاج.
وفيما يلي نص البيان:
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