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السفارة الأمريكية تنعى ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

01:52 ص السبت 27 مارس 2021
السفارة الأمريكية تنعى ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

حادث قطاري سوهاج

القاهرة- (أ ش أ):
نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الجمعة، ضحايا حادث قطاري سوهاج، والذي وقع في وقت سابق اليوم.

وكتبت السفارة- عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قلوبنا مع عائلات من فقدوا حياتهم اليوم في حادث قطار بسوهاج، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، نحن نتواصل مع السلطات المحلية؛ لمد يد المساعدة لشريكنا مصر".

حادث قطاري سوهاج السفارة الأمريكية حادث تصادم مصر

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