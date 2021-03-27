السفارة الأمريكية تنعى ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج
القاهرة- (أ ش أ):
نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الجمعة، ضحايا حادث قطاري سوهاج، والذي وقع في وقت سابق اليوم.
وكتبت السفارة- عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قلوبنا مع عائلات من فقدوا حياتهم اليوم في حادث قطار بسوهاج، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، نحن نتواصل مع السلطات المحلية؛ لمد يد المساعدة لشريكنا مصر".
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