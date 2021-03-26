شيخ الأزهر: صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى و25 للمصاب في حادث سوهاج
كتب- محمود مصطفى:
وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسئولين في الأزهر، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لصرف مساعدة قدرها ٥٠ ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى في حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع اليوم، بمحافظة سوهاج.
واطمأن شيخ الأزهر على اتخاذ كافة الاستعدادات لمساعدة المصابين وتجهيز مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، وتوافر ما تحتاجه لاستقبال مصابي الحادث الأليم، مؤكدا تضامنه مع ذوي الضحايا والمصابين في مصابهم الأليم الذي هو مصاب جلل للشعب المصري كله، داعيا المولى عز وجل أن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل.
من جانبه، صرح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أنه في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تم تجهيز مستشفى الجامعة بأسيوط وجعلها على أتم الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث الأليم.
وأعلن المحرصاوي استعداد المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة، وتقديم ما يلزمهم من خدمات علاجية أو جراحية متخصصة وعاجلة، والتي تحتاج أحيانًا إلى عمليات كبرى ودقيقة.
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