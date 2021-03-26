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مدبولي: لن نتهاون مع المخطئ في حادث قطاري سوهاج وسيُحاسب

07:33 م الجمعة 26 مارس 2021
مدبولي: لن نتهاون مع المخطئ في حادث قطاري سوهاج وسيُحاسب

الدكتور مصطفى مدبولي مع مصابين حادث قطاري سوهاج

كتب- أحمد مسعد:

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أنه لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصر في حادث اصطدام "قطاري سوهاج" اليوم، مضيفًا: "سيتم محاسبة المتسبب عن الحادث".

وكلّف رئيس الوزراء، بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشيرًا إلى أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

وعبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين.

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