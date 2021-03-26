مدبولي: لن نتهاون مع المخطئ في حادث قطاري سوهاج وسيُحاسب
كتب- أحمد مسعد:
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أنه لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصر في حادث اصطدام "قطاري سوهاج" اليوم، مضيفًا: "سيتم محاسبة المتسبب عن الحادث".
وكلّف رئيس الوزراء، بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشيرًا إلى أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.
وعبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
198011
عدد المصابين
-
151765
عدد المتعافين
-
11768
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان