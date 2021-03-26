"تنسيقية الأحزاب": نستخدم كافة الأدوات الرقابية لمحاسبة المتسببين في حادث سوهاج

(مصراوي):

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تتابع ببالغ الاهتمام حالة المصابين في تصادم قطاري سوهاج، متمنية لهم الشفاء العاجل.

وأعربت التنسيقية في بيان لها اليوم الجمعة، عن تعازيها لذوي ضحايا الحادث الأليم، وتؤكد أنها مستمرة في مراقبة الآداء الحكومي في التعامل مع الحادث وتداعياته، وكشف كافة الحقائق في التحقيقات بشفافية ونزاهة.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كافة الأدوات الرقابية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين في الحادث، فحياة المصريين خط أحمر ولا مجال لأي تهاون أو تقصير.

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع الشعب المصري العظيم، لحملة واسعة للتبرع بالدم لصالح مصابي حادث القطار.​