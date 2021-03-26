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الصحة: الدفع بـ 3 آلاف كيس دم لدعم التعزيزات الطبية بسوهاج

03:35 م الجمعة 26 مارس 2021
الصحة: الدفع بـ 3 آلاف كيس دم لدعم التعزيزات الطبية بسوهاج

حادث قطاري سوهاج​

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بالمحافظة.

وقال في تصريحات صحفية إنه تم الدفع بـ 3000 كيس دم محزون استراتيجي كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مصرع 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة سوهاج قبل قليل لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.​

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