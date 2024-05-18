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خبير يكشف الفرق يين البطيخ المنجاوي والأحمر

06:01 ص السبت 18 مايو 2024

شادر البطيخ

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كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور سليمان عمران أستاذ البطيخ بمعهد البساتين، التابع لوزارة الزراعة، عن وجه الاختلاف بين البطيخ المنجاوي والأحمر المعروض حاليًا في الأسواق.

وقال "عمران"، لمصراوي، إن البطيخ المنجاوي يتمتع باللون الأصفر من الداخل وعدم وجود بذور به وتنخفض نسبة السكريات فيه بمعدل 1%عن البطيخ الأحمر، مشيرًا إلى أن سبب تسميته بـ "المنجاوي" يرجع إلى اللون الأصفر السائد به والذي يشبه لون المانجو.

وأوضح أن البطيخ المنياوي غير شائع بمعظم الأسواق نظرًا الارتفاع سعره حيث يصل سعر الواحدة منها في بعض الأحيان إلى 300 جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر البذرة منه 7 جنيهات على عكس البطيخ الأحمر الذي تسجل سعر البذرة من 2 جنيه بحد أقصى.

وأضاف أن الموطن الأصلي للبطيخ المنجاوي، هو بلاد شرق آسيا والصين واليابان وتايلاند وفيتنام وروسيا.

أنواع البطيخ البطيخ الأحمر البطيخ المنجاوي
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