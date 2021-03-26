تنسيقية شباب الأحزاب تناشد المواطنين التبرع بالدم لمصابي حادث قطاري سوهاج

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها ببالغ الاهتمام حالة المصابين بحادث تصادم قطاري سوهاج، متمنية لهم الشفاء العاجل.

وأعربت التنسيقية عن تعازيها لذوي ضحايا الحادث الأليم، مؤكدة أنها مستمرة في مراقبة الأداء الحكومي في التعامل مع الحادث وتداعياته، والكشف عن كافة الحقائق في التحقيقات بشفافية ونزاهة.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن كافة الأدوات الرقابية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين في الحادث، فحياة المصريين خط أحمر ولا مجال لأي تهاون أو تقصير.

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع الشعب المصري العظيم لحملة واسعة للتبرع بالدم لصالح مصابي حادث القطار.