الجزاء الرادع للمتسببين.. السيسي يعلق على حادث تصادم قطاري سوهاج

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعت عن كثب حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وقال الرئيس السيسي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك":"تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عانيناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".

وأضاف:"إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية، بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة".

وتابع الرئيس:"على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة. وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".