بعد استقالة الحكومة.. ماذا قدم وزير السياحة خلال أربع سنوات؟

نائبًا عن السيسي.. 18 صورة لرئيس الوزراء في أول ظهور رسمي يوم استقالة



كتب- محمد أبو بكر:

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس، قبل أن يعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وفق بيان من رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين.

وشهد قطاع السياحة، في عهد الوزير أحمد عيسى، اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، على مدار 9 سنوات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث عملت الدولة على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرًا على جذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز إنجازات وزير السياحة والآثار، خلال عامين، كما يلي:

- حققت السياحة ثاني أعلى رقم في تاريخها منذ عام 2010، حيث وصل عدد السائحين الوافدين إلى 14.906 مليون سائح، وهو الرقم الذي تخطى الأعداد السياحية لعام 2010، والذي يعتبر عام الذروة، حيث حقق 14.731 مليون سائح.

- وصول عدد الغرف الفندقية المصرية إلى نحو 215 ألف غرفة فندقية موزعة على المدن السياحية كافة.

- إجمالي أعداد الغرف الفندقية التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023، كانت قد بلغت 14209 غرفة.

- بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر عام 2023، 14.9 مليون سائح، وارتفعت تحديدًا خلال الربع الأخير الذي استقبلت خلاله 3.6 مليون سائح، مُحققة بذلك أرقامًا قياسية وغير مسبوقة، لتكون ثاني أعلى معدل في تاريخ السياحة بعد عام 2010، والذي بلغت خلاله أعداد السائحين 14.7.

- استقبلت مدينة الغردقة، خلال عام 2023، 4 مليون سائح، ومدينة شرم الشيخ 3 مليون سائح، ومدينة مرسى علم مليون سائح، والسائحين الألمان قد جاءوا في المرتبة الأولى بين السائحين الوافدين إلى مصر.

- تهدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر إلى زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة بنسبة تتراوح ما بين 25%- 30% سنويًا؛ للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية وهو 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

- مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية التي تُقدمها الوزارة لشركات الطيران Booster Campaign؟

- زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر عام 2023 لأكثر من 35 % عن مثيلتها في عام 2022، وللوصول إلى 30 مليون سائح، يتطلب ذلك زيادة مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها الموجودة عام 2021.

- أعداد السائحين الموسم الحالي من المتوقع وصوله إلى 16.5 مليون سائح.

- مستهدف وصول أعداد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة.