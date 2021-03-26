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مدبولي و 5 وزراء يتوجهون إلى سوهاج لمتابعة حادث القطارين

02:50 م الجمعة 26 مارس 2021
مدبولي و 5 وزراء يتوجهون إلى سوهاج لمتابعة حادث القطارين

رئيس الوزراء ووزيرة الصحة

كتب - محمد سامي:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء "التعليم العالى والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى"، يتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

وكلف مدبولى بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، مؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزيرة الصحة حادث قطاري سوهاج تصادم قطارين وزير النقل

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