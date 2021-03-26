أول إجراء من الرئيس السيسي بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج
كتب - أحمد مسعد:
أعلنت قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع حادث قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم.
ووجه الرئيس السيسي، رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".
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