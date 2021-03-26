نتواصل مع الجهات المسئولة.. نقل البرلمان: نتابع بشكل دقيق حادث تصادم قطاري سوهاج

كتب - نشأت علي:

أعلن النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، متابعة حادث التصادم بين قطارين الذى وقع في محافظة سوهاج، ظهر اليوم، مشيرا إلى أن في انتظار تفاصيل الحادث، من خلال التواصل مع الجهات المسئولة ونواب المحافظة.

وأضاف قرقر في تصريح له:"علينا ألا نستبق الأحداث، لتحديد ملابسات الحادث، وحجم خسائره، و تحديد أسبابه والمسئول عنه، وبالتالي يتم محاسبته".

وتابع وكيل لجنة النقل، أن اللجنة تنتظر كافة التفاصيل من الحكومة بشأن الحادث، لتقوم بدورها في مناقشة ملابسات الحادث بناء على المعلومات الرسمية التي ستحصل عليها.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن منظومة النقل في مصر تشهد تطورا كبيرا ولاسيما قطاع السكة الحديد، الذي شهد تحسن في الفترة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".