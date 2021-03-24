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تحذير من الأرصاد.. العاصفة الترابية تصل القاهرة والجيزة

11:35 ص الأربعاء 24 مارس 2021
تحذير من الأرصاد.. العاصفة الترابية تصل القاهرة والجيزة

أرشيفية

كتب- مصراوي:

ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، جموع المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة مرة أخرى اليوم الأربعاء، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة اليوم من 8 إلى 10 درجات مئوية.

وتشهد محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، هبوب العاصفة الترابية القادمة من ليبيا منذ صباح اليوم الأربعاء، وسط تراكم الأتربة مع سرعة رياح من متوسطة إلى قوية.

وقال "شاهين"، في مداخلة تليفزيونية، إن الساعات المقبلة من اليوم ستشهد نشاط مرة آخرى في حركة الرياح مع وجود إثارة الرمال والأتربة، الموجودة حاليًا في السلوم ومطروح.

وتوقع شاهين نشاطا في حركة الرياح مثير للأتربة، و ستتقدم إلى الوجه البحري والقاهرة، بداية اليوم وستنتهي مساء اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على محافظات الوجه البحري ستكون غير مؤثرة على حركة الحياة اليومية.

وأضاف شاهين أن نشاط حركة الرياح سوف يسبب تعليق الملاحة البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر بسبب ارتفاع الأمواج المياه إلى 4 إلى 5 خمس أمتار تقريبًا.

العاصفة الترابية الجيزة القاهرة هيئة الأرصاد الجوية الطقس

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