التمويل العقاري.. الإعلان عن موقف حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي من مبادرة الـ3%

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس البنك المركزي منذ أسبوع وأصدر توجيهات لإطلاق مبادرة جديدة للتموبل العقاري بشروط أيسر، بهدف تسهيل تملك الوحدات للمواطنين، لافتة إلى أن مشروع سكن لكل المصريين لكل فئات الدخل.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن التمويل العقاري هو الوسيلة الإيسر لتملك الوحدة، لافتة إلى أن البنك المركزي يعمل على إطلاق شروط المبادرة بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن وحدات منخفضي الدخل يتم طرحها وفقا لشروط صندوق الإسكان الاجتماعي، "سواء اللى الصندوق بينفذها أو القطاع الخاص بينفذها وبيبعها أيضًا، وبالتالي هذه الوحدات تخضع لشروط الصندوق سواء حدود الدخل التي وصلت لـ4500 للأعزب و6000 للأسرة"

وأكدت أن أسعار الشقق في آخر إعلان وصلت لـ310 آلاف ف للوحدة الـ90 مترا، و244 ألفا للوحدة الـ75 مترًا، كما أن الفترة المقبلة "هتنزل وحدات بأسعار أرخص، و"أن الوحدة الـ75 مترا بـ244 ألفا وهيتم سداد ثمنها على 30 سنة، والـ310 آلاف على 30 سنة أيضًا، والفائدة 3% متناقصة، حيث يتم احتسابها على المبلغ المتبقى من ثمن الوحدة، ولو اتحسبت ثابتة ستكون أقل من 1.5%".

وتابعت: "القسط في 30 سنة سيكون أقل من أي إيجار، وكان في ناس الـ20 سنة تمويل غير كافية، لكن فترة الـ30 سنة غير مسبوقة ولم تحدث قبل ذلك".

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماع، إلى أن التمويل حاليا لمدة 20 سنة ويتم التوقف عند سن الـ60 سنة للمتقدم، أما الإعلانات القادمة سيكون هناك شروط أفضل حيث ستكون فترة التمويل على 30 سنة ومن الممكن أن نصل لسن الـ65.