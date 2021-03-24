حدث ليلاً| تفاصيل امتحانات نهاية العام وتعليق "الفقي" على عملية عسكرية ضد إثيوبيا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150924 حالة حتى اليوم.

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مصر تعزي النيجر في ضحايا حادث إرهابى بجنوب غرب البلاد

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة وأسر الضحايا الأبرياء في أعقاب الحادث الإرهابي الغاشم، الذي استهدف عددًا من القرى في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

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مصطفى الفقي: قيام مصر بعملية عسكرية ضد سد النهضة أمر معقد يحتاج لتأييد دولي

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول الملء الثاني لسد النهضة مع عدم الإضرار بمصر هي امتداد لسياسة المراوغة التي تمارسها أديس أبابا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تعترف بالحق التاريخي لمصر والسودان في مياه النيل.

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وزير التعليم يكشف موعد إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن موعد إجراء امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية.

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التعليم تعلن طرق تقييم مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، طرق تقييم وضوابط مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية للعام الدراسي 2020-2021.

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التعليم تكشف مقررات منهج الترم الثاني لأولى وثانية ثانوي

​كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الثانوي، البديلة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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جهاز أكتوبر الجديدة: انتهاء 57% من شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا

قال المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن نسبة تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترا بلغت 57%، في حين أن نسبة الإنجاز المستهدفة طبقا للوقت الزمني 44%.

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ننشر جدول امتحانات نهاية العام لأولى وثانية ثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بنظام امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقياً.

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بريطانيا تدرس فرض غرامة 5000 إسترليني على مخترقي حظر السفر للخارج

قد يواجه البريطانيون غرامة قدرها 5000 جنيه إسترليني، إذا غادروا المملكة المتحدة دون عذر معقول بموجب قواعد فيروس كورونا الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

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الرئاسي الليبي: الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة الوطنية، مؤكدا عزمها إجراء الانتخابات نهاية هذا العام.

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ماكرون يعرب عن قلقه من محاولات تركيا "التأثير" على الانتخابات الفرنسية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من إمكانية أن تحاول تركيا التأثير على الانتخابات الفرنسية المقبلة.

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السعودية تشترط تطعيم جميع العاملين بالنقل اعتبارا من منتصف مايو المقبل

اشترطت الهيئة العامة للنقل في السعودية تطعيم جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، اعتبارا من منتصف مايو المقبل.

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حزب الكتائب اللبنانية: استقالة النواب "ضرورة وطنية" لإعادة تكوين السلطة

دعا حزب "الكتائب اللبنانية" أعضاء مجلس النواب إلى تقديم استقالات فورية من البرلمان، لا سيما النواب الذي يعارضون الأكثرية النيابية الحالية التي يتزعمها حزب الله، مشيرا إلى أن لبنان "وصل إلى حائط مسدود" نتيجة تصرفات المنظومة السياسية الممسكة بالسلطة.

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