حدث في 8 ساعات| عاصفة ترابية تضرب مصر.. ومراكز جديدة للقاحات كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي، نتيجة المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتي تشمل وحدات لشقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، كما شهدت القاهرة الكبرى موجة رياح محملة بالرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة على المناطق الشرقية وسيناء، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: