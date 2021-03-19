حدث في 8 ساعات| ارتفاع الحرارة بدءًا من الغد.. ومصير طلاب الإعدادية المتخلفين عن امتحانات الترم
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، منها تحذير الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة بدء من الغد، ومصدر بالتعليم يكشف مصير طلاب الشهادة الإعدادية المتخلفين.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات
-
شيخ الأزهر ينعى العالم السوري محمد علي الصابوني
-
أسامة الأزهري يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى استرداد طابا: يوم
-
السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور
-
الأرصاد: موجة حارة من غدٍ وحتى الثلاثاء المقبل
-
حار نهارا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت - بيان بالدرجات
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
193482
عدد المصابين
-
148823
عدد المتعافين
-
11472
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
122377032
عدد المصابين
-
98680437
عدد المتعافين
-
2703255
عدد الوفيات
إعلان