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حدث في 8 ساعات| ارتفاع الحرارة بدءًا من الغد.. ومصير طلاب الإعدادية المتخلفين عن امتحانات الترم

07:53 م الجمعة 19 مارس 2021
حدث في 8 ساعات| ارتفاع الحرارة بدءًا من الغد.. ومصير طلاب الإعدادية المتخلفين عن امتحانات الترم

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، منها تحذير الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة بدء من الغد، ومصدر بالتعليم يكشف مصير طلاب الشهادة الإعدادية المتخلفين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

صلاة الجمعة الأزهر الشريف طابا الشعب المصري السيسي مجلس الوزراء الحكومة مطار القاهرة الدولي وزارة الثقافة طلاب الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم هيئة الأرصاد الجوية الطقس

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