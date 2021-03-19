حدث في 8 ساعات| ارتفاع الحرارة بدءًا من الغد.. ومصير طلاب الإعدادية المتخلفين عن امتحانات الترم

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، منها تحذير الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة بدء من الغد، ومصدر بالتعليم يكشف مصير طلاب الشهادة الإعدادية المتخلفين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: