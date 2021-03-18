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"أفريقية النواب" تنعى رئيس تنزانيا جون ماجوفولي

07:36 م الخميس 18 مارس 2021
"أفريقية النواب" تنعى رئيس تنزانيا جون ماجوفولي

الرئيس جون ماجوفولي

نعت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلى، رئيس تنزانيا جون ماجوفولي، الذي وافته المنية.

وتقدم الجبلي، فى بيان اليوم الخميس، بخالص التعازي وصادق المواساة للشعب التنزاني في وفاة رئيس البلاد ماجوفولي، مؤكدًا أن الراحل قدم الكثير لبلاده وكان له مسيرة حافلة بالعطاء فى خدمة تنزانيا والقضايا الأفريقية. وأعرب الجبلي، عن أمنيته بالتوفيق والسداد للشعب التنزاني في استكمال مسيرة الفقيد الراحل جون ماجوفولى.

وكانت تنزانيا قد أعلنت رسميًا وفاة الرئيس جون ماجافولى عن 61 عامًا، حيث أعلنت نائبة الرئيس سامية سولو حسن، نبأ وفاة ماجوفولي فى خطاب أذاعه التليفزيون الرسمي، وقالت إنه توفي متأثرًا بأمراض قلبية في مستشفى في دار السلام.

جون ماجوفولي رئيس تنزانيا لجنة الشئون الأفريقية مجلس النواب

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