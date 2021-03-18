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47 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

12:24 ص الخميس 18 مارس 2021
47 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 335 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148424 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 645 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 192840 من ضمنهم 148424 حالة تم شفاؤها، و 11431 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

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