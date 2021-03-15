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خبير اقتصادي يوضح أكثر المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري الجديدة (فيديو)

09:43 م الإثنين 15 مارس 2021
خبير اقتصادي يوضح أكثر المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري الجديدة (فيديو)

البنك المركزي المصري

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد نجم الخبير الاقتصادي، أن أكثر القطاعات المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي سيطرحها البنك المركزي، هم شركات التمويل العقاري، لافتًا إلى أن هذه الشركات كانت تعاني الفترة الأخيرة من منافسة المطورين العقاريين من خلال عرض أنظمة سداد، ما أدى لتقليل إقبال المواطنين على هذه الشركات.

وأضاف نجم، في بث مباشر لـ"مصراوي" أن ثاني المستفيدين من هذه المبادرة هو الشركات والمصانع العاملة في مواد البناء، بجانب العمالة اليومية التي تضررت كثيرًا الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن أكبر مستفيد من هذه المبادرة هو الفرد سواء المشتري أو البائع للوحدة السكنية، لافتًا إلى أن المبادرة تمنح فرصة كانت مستحيلة وجعلتها ممكنة بالنسبة إلى فئات كثيرة من راغبي الحصول على شقة.

وأكد أن بائعي العقارات سيستفيدون من هذه المبادرة من خلال زيادرة عدد المشترين، وبالتالي ستعطيهم فرصًا أفضل لبيع عقاراتهم.

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محمد نجم مبادرة التمويل العقاري البنك المركزي

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