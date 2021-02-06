اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 57 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بمصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، لندن، باريس، مدريد، موسكو، إسطنبول، بروكسل، جنيف، امستردام، كوبنهاجن، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين ، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل)، و12 رحلة داخلية إلى (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، ورحلتي شحن جوي، تنقل الرحلات حوالي 5 آلاف راكب.

​