وزير الأوقاف: تعيينات الأئمة تستهدف نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة

(مصراوي):

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مسابقات التعيين الخاصة بالأئمة والعمال، تستوفي نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، مساء اليوم، بحضور وزير الأوقاف، وردًا على النائبة حنان عبدالمنعم، التي تساءلت عن تفعيل نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة في تعيينات الأوقاف للأئمة والعاملين، وهل يتم مراعاة كل محافظة؟.

وقال وزير الأوقاف: "لا نستطيع أن نكمل أي مسابقة ولا تعتمد ولا توفر درجات إلا إذا كانت نسبة 5% لذوي الإعاقة متوفرة، وأؤكد أننا نستوفي الـ5%، بنسبة 100%، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينظر للدولة كوحدة واحدة، ولم يعد متاحًا لأي جهة في الدولة أن تخالف القانون".

وتابع: "دورنا الإنساني قائم، ونحصص مسابقة في القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، وخصصنا 20 مليون جنيه لدعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي تعيين العمال يتم مراعاة أن يكونوا من نفس المكان".​