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أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي شديد البرودة منتصف الأسبوع

08:00 ص الأحد 14 فبراير 2021
أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي شديد البرودة منتصف الأسبوع

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود منخفض جوي شديد البرودة منتصف الأسبوع الجاري، بداية من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هذا المنخفض يصاحبه العديد من الظواهر الجوية على أغلب المناطق، حيث يوجد نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال على شمال سيناء وشمال الصعيد.

وتابع الخبراء: "يوجد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، تكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة.

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري، مائلة للبرودة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على المناطق الجنوبية.

وأكد الخبراء، أنه يصاحب المنخفض الجوي انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة بين 19 و17 درجة، والسواحل الشمالية 16 إلى 17 درجة، وجنوب سيناء 21 درجة، وشمال وجنوب الصعيد من 18 إلى 20 درجة.

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سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة

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