كورونا في 24 ساعة| 52 حالة وفاة بمصر والإصابات تقترب من 110 ملايين عالميًا

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 573 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جديدة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 106.5 مليون حتى يوم الثلاثاء.

كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد المتعافين وصل إلى 59.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و 325 ألف حالة، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

52 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

لقاح شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية يثبت فعالية بنسبة 65.7%

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 106.5 مليون

"فاينانشيال تايمز": جنوب أفريقيا توقف طرح لقاحات كورونا

خاص|"تاج الدين" يرد على تصريحات متداولة عن تأجيل الدراسة : "خاطئة تمامًا"

لا تغير جينات ولا تسبب عقما.. منظمة الصحة تبرئ اللقاحات

الهند تسجل 9110 إصابات جديدة و78 وفاة بفيروس كورونا

الصين: لا إصابات محلية بكورونا لليوم الثاني وتسجيل 14 إصابة وافدة من الخارج

موقع CNN Travel يختار مصر كوجهة سياحية يمكن السفر إليها خلال جائحة كورونا

بعثة الصحة العالمية: لا مؤشر على وجود كورونا في ووهان قبل ديسمبر 2019

احذر.. تفاقم ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه السلالة من كورونا

كيفية التمييز بين أعراض كورونا والإنفلونزا الموسمية.. استشاري أنف وأذن يجيب

دراسة تحذر: استخدام بلازما المتعافين قد يزيد من خطر حدوث طفرة لفيروس كورونا

أستاذ جهاز هضمي: الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية

فيروس كورونا: هل يمكن أن تنقل العدوى للآخرين حتى بعد تلقيك اللقاح؟

جامعة الملك سلمان تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول- صور​