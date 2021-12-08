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حسم المواد الخلافية الأحد.. "قوى عاملة الشيوخ": الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل

09:53 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
حسم المواد الخلافية الأحد.. "قوى عاملة الشيوخ": الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل

مجلس الشيوخ

كتب - نشأت علي:

انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، ويتبقى عدد من المواد المؤجلة ستعقد اللجنة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها يوم الأحد المقبل، للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض المجلس.

وأكد النائب عبدالخالق عياد، رئيس اللجنة، الانتهاء من كافة مواد مشروع قانون العمل، وتم إرجاء بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة، وسيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة وعددها تقريبا 12 أو 14 مادة.

وقال عياد: "يوم الأحد القادم سيتم حسم مشروع القانون فى اللجنة، متابعا: حرصنا على مناقشة مشروع القانون على مدار 4 أشهر، ومجلس الشيوخ ليس تكرارا لمجلس النواب في المناقشات لمشروع القانون".

وتابع عياد: "نركز على الصورة العامة ونعطي اهتمام لكيف يصبح قانون العمل في مصر مشجع للاستثمار، ونشجع الطرفين صاحب العمل والعامل، والهدف أن نوسع دائرة التوظيف، ونخلق فرص عمل للشباب، والأمر ليس خناقة بين العامل وصاحب العمل، ونهتم بأن تحذف من القوانين السابقة النصوص التي عفى عنها الزمن ولا تصلح للوقت الحالى، وأن يصدر قانون عمل جديد ينشط سوق العمل ويخلق سوق عمل، ويكون وسيلة لحث المجتمع كله، وأن يكون فى القانون الجديد قيمة مضافة".

وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، تأجيل مواد باب تأمين بيئة العمل، ويتضمن المواد من 218 حتى 226.

مجلس الشيوخ القوى العاملة عبدالخالق عياد

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