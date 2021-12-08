باقي من الزمن 23 يومًا.. ما مصير تعديل "قانون الضريبة" على العقارات المبنية؟

كتب- مصراوي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت الكسان مطر، و(60) نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وقالت النائبة مرفت الكسان مطر، لمصراوي، أن الهدف الرئيسي لمشروع القانون المقدم هو تأجيل تقدير مصلحة الضرائب العقارية الضريبة على المباني لمدة عامين، مشيرة إلى أنه بنهاية هذا العام في 31 ديسمبر 2021 سينتهي التقدير الحالي الذي تم منذ 5 سنوات.

وكشف مصدر برلماني لمصراوي عن مصير القانون خاصة وأنه لم يتبق إلا 23 يومًا ويبدأ العمل بالقانون هو ما يعني الحصر من أول يناير 2022.

حيث أوضح المصدر، أنه حتى اليوم لم يدرج مشروع القانون على جدول أعمال اللجنة في الوقت الذي ستكون هناك جلسة عامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل وكذلك جلسات عامة في نهاية الشهر يوم الأحد 26 الجاري وحتى الثلاثاء 28 أيضا وبالتالي هل ستكون هناك مدة كافية لمناقشة التعديل في اللجنة ومن ثم عرضه على الجلسة العامة؟.

ومن خلال جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل، قال النائب مصطفى سالم، إن اللجنة ستعقد 8 اجتماعات، حيث ستنظر في أول اجتماع لها متابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص الشهر العقاري.

والاجتماع الثاني مخصص لمناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2020 /2021.

وأشار "سالم"، إلى أن الاجتماع الثالث للجنة سوف يتابع توصياتها التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021، فيما يخص وزارة التربية والتعليم الفني.

وأوضح أن الاجتماع الرابع يخصص لمناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الاجتماع الخامس لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 /2021، فيما يخص وزارة التعليم والبحث العلمي.

ويناقش الاجتماع السادس حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، أما الاجتماع السابع فسوف يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، والاجتماع الثامن يناقش موازنة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وكانت النائبة قد أوضحت أن مشروع القانون يطلب من الحكومة تأجيل التقدير الضريبي على المباني والعمل بالتقدير الحالي لمدة عامَين بعد انتهاء المدة في نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب تقوم بتقدير الضريبة على المباني كل 5 سنوات، وتكون بالطبيعي تصاعدية، وهو ما سيبدأ مع نهاية هذا العام في التقدير الجديد حال رفض التعديل.

وأشارت البرلمانية إلى أن مشروع القانون يطلب من الحكومة التأجيل في هذا التقدير نظرًا للظروف الحالية؛ خصوصًا مع استمرار أزمة فيروس كورونا، موضحةً أن تداعيات أزمة كورونا ما زالت مستمرة ومؤثرة على كل القطاعات.

ولفتت النائبة، إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أساس الصالح العام ودعم المراكز المنتجة الصناعية في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ومصر جزء من العالم بسبب تداعيات أزمة كورونا، موضحةً أن الصناعة تحتاج إلى دعم كبير من أجل استمرارها والحفاظ على عناصر العمل بها.

ونوهت "مطر"، بأن الجميع يعمل من أجل أن تعود عجلة الإنتاج إلى ما كانت عليه من قبل كورونا، وبالتالي تعود الأمور إلى ما كانت عليه، ومن ثم تعود الدولة أيضاً في عمل تقدير جديد للضريبة العقارية على المباني، مشيرةً إلى أن الأماكن الإنتاجية خصوصًا المصانع والشركات تحتاج إلى استمرار الوضع الحالي من أجل أن تستمر في عملها وتحافظ على كيانها الصناعي.

ونفت مطر أن يكون هدف مشروع القانون هو تأجيل التحصيل أو الحصر من قِبل مصلحة الضرائب العقارية، مشيرةً إلى أن الهدف الرئيسي هو تأجيل التقدير فقط ولمدة عامين.