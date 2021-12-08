تشريعية القومي للمرأة تعقد ندوة توعوية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة

كتبت- نور العمروسي:

عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، ندوة توعوية بعنوان مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة (الحماية القانونية وأوجه الدعم) بجامعة أسيوط، وذلك في إطار تنفيذ حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وشهدت الندوة حضور الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس وشيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للإستراتيجية بالمجلس والدكتورة مروة ممدوح مقررة فرع المجلس بمحافظة أسيوط والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب - نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها كامل - نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

واستعرض الدكتور حسن، سند الجهود الدولية في ملف مناهضة العنف ضد المرأة من خلال الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تعد مصر مساهماً أساسيا به، مؤكدا احترام الدولة المصرية لحقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز

وعرضت الدكتورة مروة كدواني مقررة الدور الذي يقوم به المجلس داخل المحافظة وعلى مستوى القرى والنجوع من توعية وبناء قدرات وتدريب قيادات وحملات طرق الأبواب وحل مشكلات من خلال مكتب الشكاوى.

وعرضت شيماء نعيم محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 بالتركيز على محور الحماية الذي يركز على القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة كما تحدثت عن دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة داخل الحرم الجامعي وعيادات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية وتعزيز نظام الإحالة الذي يساعد الناجيات والمعرضات للعنف على تلقي الدعم والخدمة الصحية والقانونية والاقتصادية من الجهات المعنية، موضحة أن مصر من الدول الأولى في تبني وتفعيل نظام الإحالة والاستجابة للمعرضات والناجيات من العنف.

وأكد الدكتور طارق الجمال، على دعم الجامعة الكامل لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف واهتمام الجامعة بتنفيذ لقاءات توعية تعزز ثقافة احترام الآخر وحماية حقوق الإنسان.

وأكد الجمال، أن قرارات الجامعة الأخيرة تضمنت تكليف سيدة لمنصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمرة الأولى مرة فى تاريخ الجامعة مما يعكس الإيمان بدور المرأة والفكر المستنير والتطور الذي يشهده المجتمع الجامع في ظل إرادة سياسية داعمة من رئيس الجمهورية.

وأشارت الدكتورة مها كامل، إلى ضرورة الاهتمام بدور المرأة فى التنمية وتبني قضايا حمايتها ومشاركتها الفعالة في كافة المجالات، لافتة إلى دور الجامعة خارج المجتمع الجامعي لتبنى قضايا تمس الفتيات لحمايتهن من أي عنف أو تمييز يحد من استمرارهم في الحياة الجامعية.

وأوضح الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، على اهتمام مركز دراسات حقوق الإنسان داخل الجامعة بقضايا المرأة والفتاة، حيث أن المركز يضم أربع وحدات منها وحدة مناهضة العنف والتمييز والعيادة القانونية ووحدة دراسات وبحوث إلى جانب الإهتمام بالمرأة بكافة فئاتها ومنها المرأة ذات الإعاقة ووجود آليات و برامج تأهيلية

وعلى هامش اللقاء، تم تنظيم زيارة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة أسيوط للتعرف على الأنشطة المنفذة لتوعية الطالبات والطلاب بقضايا العنف ضد المرأة وآليات التصدي له.