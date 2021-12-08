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الأعلى للإعلام يطالب بالالتزام الكامل بقرارات حظر النشر بشأن الجرائم

12:30 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
الأعلى للإعلام يطالب بالالتزام الكامل بقرارات حظر النشر بشأن الجرائم

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مينا غالي:

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسائل الإعلام المختلفة، بالالتزام الكامل بقرارات حظر النشر بشأن الجرائم المختلفة.

وأوضح المجلس في الكود الذي أصدره أمس، بشأن ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة، والذي وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عليه في اجتماعه العاجل، أن مسألة الالتزام بقرارات حظر النشر تتمثل في ٣ قواعد هي:

1- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام الإعلامي الكامل لما تقتضيه الضرورات الفنية للتحقيق.
2- يجب الالتزام بقرارات حظر النشر التي يصدر بها أوامر قضائية.
3- يجب التفاعل والتعاطي الايجابي مع ذلك.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الالتزام بهذا البند يأتي ضمن بنود مطابقة التغطية الصحفية والإعلامية للجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة والخطيرة للأكواد والمعايير.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رم جبر ظر النشر بشأن الجرائم

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