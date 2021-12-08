إنفوجرافيك.. تفاصيل إنشاء أول جامعة بالشرق الأوسط متخصصة في تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صرحٌ تعليميٌّ رائدٌ لدعم الابتكار التكنولوجي"، يحتوي على معلومات عن تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية كجزء من جهود مصر في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تُعدُّ أول جامعة في إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك في إطار انطلاق المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS) في دورته الثانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تهدفُ الجامعة إلى توفير تعليم وبحث علمي على مستوى عالمي، لتكون مركزًا لتطوير القدرات البشرية المتميزة في المجالات الحديثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية لمصر.

وتتضمن الجامعة أربع كليات؛ هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم؛ وقامت الجامعة بعقد شراكات مع جامعات عالمية مرموقة؛ مثل (جامعة مينيسوتا، جامعة بوردو)، حيث تتيح فرصًا للشباب المصري للتعلم على النحو الذي يُضاهي النظم في الجامعات العالمية، كما تتيح الفرصة للطالب للدراسة في السنة الأخيرة في الخارج بمقر الجامعة الأجنبية الشريكة.