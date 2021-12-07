الحكومة تبحث التعاون مع الكاميرون في مجال الأخشاب

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس اتحاد المدن والمحافظات المحلية بالكاميرون، أوجستين تامبا، والسكرتيرة التنفيذية للاتحاد، وعدد من المحافظين الكاميرونيين وذلك بحضور السفير مدحت المليجي، سفير مصر لدى الكاميرون وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية المشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي للتنمية والاستثمار الذي يعقد بالعاصمة ياوندي.

وفي بداية اللقاء أشاد وزير التنمية المحلية بالمستوى المتميز للمنتدى الاقتصادي الدولي للتنمية، وقدم الشكر للجانب الكاميروني على حسن استقبال واستضافة الوفد المصري الذي يضم قيادات لوزارة التنمية المحلية وسكرتير عام غرفة صناعة الأخشاب والأثاث والشركة القومية للأخشاب، وعدد من رجال الأعمال العاملين في صناعة الأخشاب لاستكمال المباحثات بين الجانبين والتعرف على أرض الواقع على طبيعة إنتاج الأخشاب بالكاميرون والقواعد والقوانين المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير وصولا لمرحلة التصنيع بما يدعم في النهاية الوصول إلى اتفاق تعاون مستدام ومتكامل في مجال استيراد الأخشاب وتصنيعها.

وجدد اللواء محمود شعراوي التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والكاميرون والتي تعود بجذورها لسنوات طويلة عبر التاريخ، لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتعزيز آفاق التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات بصورة عامة والكاميرون بصورة خاصة بما يعود بالنفع على شعوب وأبناء القارة.

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية في كافة المجالات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه أشاد أوجستين تامبا بدور وزير التنمية المحلية في دعم الاتصالات الجارية بين الجانبين خلال الفترة الماضية للوصول إلى اتفاق تعاون مشترك في هذا المجال.

وأشار تامبا إلى وجود رغبة حقيقية وقوية لدى الجانب الكاميروني لتعزيز التعاون مع مصر وفتح سوق لتجارة الأثاث والأخشاب في القارة الأفريقية عبر الكاميرون والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية أو إضافة بعض مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري الأخرى سواء الزراعي أو الحيواني أو الغذائي.

وأكد أوجستين تامبا على أنه سيتم تقديم كل التسهيلات والتيسيرات والدعم المطلوب لاستكمال هذا التعاون لتحقيق الهدف في إقامة شراكة وتعاون بين البلدين في هذا المجال ليكون بداية انطلاقة وآفاق أرحب لمجالات أخرى في المستقبل القريب.

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر للسفير مدحت كمال المليجي سفير مصر لدى الكاميرون على الجهود التي بذلها مع الوفد المصري وتسهيل الاتصالات اللازمة لعقد اجتماعات مع المسئولين الكاميرونيين.

كما تقدم اللواء محمود شعراوي بالشكر لمحافظي المدن الكاميرونية وحرصهم على التعاون مع الجانب المصري والدور المهم والفاعل للسكرتير التنفيذي في تنسيق الزيارة.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على استكمال المشاورات بين الجانبين خلال شهر ديسمبر الجاري ووضع خريطة طريق ومذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجال الأخشاب أو بعض المجالات الاقتصادية الأخرى بعد دراسة كافة المقترحات والأفكار التي تم مناقشتها خلال زيارة الوفد المصرى للعاصمة ياوندي وزيارة الوفود الكاميرونية التي زارت القاهرة خلال الفترة الماضية والاجتماعات التي عقدت بين الجانبين.

وتتضمن خريطة الطريق تحديد مسار التحرك وتبادل الزيارات وتدريب الكوادر واستيراد الأخشاب ودراسة إنشاء منطقة صناعية مصرية بالكاميرون متخصصة في مجال الأخشاب لتلبية احتياجات السوق المصري والكاميروني والسوق العربي والأفريقي واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين في هذا المجال خاصة في ظل وجود مدينة الأثاث في محافظة دمياط.