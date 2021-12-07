وقف سير الميكروباص على الدائري.. حلول مقترحة من المصري الديمقراطي

كتب- محمد نصار:

أعد محمد الخطيب، باحث وعضو بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد دريع، مهندس وعضو بالحزب، ورقة بحثية سلطا من خلالها الضوء على قرار رئيس هيئة الطرق والكباري، اللواء حسام الدين مصطفى، بمنع الميكروباصات على الطريق الدائري واستخدام أتوبيسات ترددية BRT.

وبحسب بيان للحزب، اليوم الثلاثاء، عمل الباحثان على تقييم الموقف ولفت الانتباه إلى إيجابيات وسلبيات القرار، وإعطاء توصيات في النهاية لصانعي السياسات وأصحاب القرار، وذلك بالأرقام والإحصائيات الدقيقة.

كما أوضح الباحثان التحديات التي تواجه تنفيذ القرار سواء من خلال البعد الاجتماعي والاقتصادي، أو التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وكذلك عرض الحلول المقترحة لهذا القرار.