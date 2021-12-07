Masrawy logo white

الحكومة تسند 300 ألف شقة إسكان اجتماعي لشركة التعمير لاستكمال النظافة والصيانة

03:01 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
الحكومة تسند 300 ألف شقة إسكان اجتماعي لشركة التعمير لاستكمال النظافة والصيانة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمود مصطفى:

وافق مجلس الوزراء على إسناد عدد (300) ألف وحدة سكنية إلى "شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر"، لاستكمال أعمال النظافة والصيانة لوحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات.

كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والتي تقدم الحكومة الصينية بموجبها منحة لا ترد إلى الحكومة المصرية بمبلغ إجمالي قدره 400 مليون يوان صيني، بحيث تستخدم في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2022.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء، عقب اجتماعها الأسبوعي.

الحكومة إسكان اجتماعي شركة التعمير الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

951

متعافون اليوم

364033

إجمالي الإصابات

20770

إجمالي الوفيات

302259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. الأرصاد توجه نصائح وتحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن موجة التقلبات الجوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا