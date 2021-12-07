وزير الزراعة يبحث مع مسؤولي "الصحة العالمية" سبل دعم جهود الدولة لمقاومة مضادات الميكروبات

تصل لـ 8 آلاف جنيه.. القوى العامة تعلن آلاف فرص العمل في هذه المحافظات-

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ورئيس البعثة، والدكتورة حنان بلخي، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات، والوفد المرافق لهما؛ لمناقشة سبل دعم جهود الدولة المصرية في خططها لمقاومة مضادات الميكروبات.

ورحب وزير الزراعة بالتعاون مع المنظمة العالمية ومكتبها الإقليمي في مصر؛ لإنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان، وكذلك مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

وأضاف وزير الزراعة أن مقاومة مضادات الميكروبات مشكلة معقدة تتطلب اتباع نهج موحد ومتعدد القطاعات في حلها، ويجمع نهج الصحة الواحدة بين العديد من القطاعات والجهات صاحبة المصلحة العاملة في مجال حماية صحة البشر والحيوانات والنباتات البرية والمائية وإنتاج الأغذية والأعلاف؛ من أجل التواصل والعمل معاً في ميدان صياغة البرامج والسياسات والتشريعات والبحوث وتنفيذها بما يحقق حصائل أفضل في مجال الصحة العامة.

وأشار السيد القصير إلى وضع الخطة الوطنية المصرية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في 2018م، في إطار الخطة العالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والتي تلتزم فيها الدولة بالتخفيف من تأثيرات مقاومة مضادات الميكروبات، وقد تم اعتماد الخطة في مارس 2019م؛ وتعكس الخطة المبادئ الأربعة التي تستند إليها الخطة العالمية، لافتًا إلى أن الخطة الوطنية المصرية تعتمد على تحسين الوعي والفهم بشأن مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز الاستخدام الرشيد والأمثل للمضادات الحيوية في مختلف البيئات، وتعزيز المعرفة والأدلة المبنية على المراقبة والبحث من خلال منظومة الصحة الموحدة، بمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات ودعم المعامل والمعاهد البحثية؛ بهدف تتبع استخدام مضادات الميكروبات ووضع سياسات للاستخدام الرشيد، ‏بالإضافة إلى الحد من الإصابة بالعدوى في أماكن الرعاية الصحية والبيطرية لمنع انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات والبكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل من وزارات (الزراعة- الصحة- البيئة)، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة تحت مظلة الصحة الموحدة.

ونوه وزير الزراعة بأن جهود وزارة الزراعة تتركز على الاهتمام بوقاية الثروة الحيوانية من الأمراض من خلال القوافل البيطرية التي تجوب كل محافظات الجمهورية، وكذلك حملات التحصين ضد الأمراض والأوبئة.

‏وقال السيد القصير إنه لأول مرة في مصر يتم حصر الثروة الحيوانية والداجنة؛ الأمر الذي يُسهم في تحديد احتياجاتنا من الأمصال واللقاحات البيطرية.

وأضاف وزير الزراعة أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية تم إنشاء المجلس الأعلى للأوبئة البيطرية والذي يعد خطوة مهمة في إطار استراتيجية واهتمام الدولة المصرية بمكافحة الأمراض الحيوانية والتحكم فيها والسيطرة عليها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشارها؛ خصوصاً الأمراض المشتركة التي تهدد الصحة العامة للإنسان والصحة الحيوانية، والمجلس يضم في عضويته نخبة من الخبرات المتميزة في الوزارات المختلفة.

‏وأشار وزير الزراعة إلى امتلاك الوزارة مجموعة من المعامل المتميزة والمعتمدة دولياً والتي لديها القدرة على تشخيص جميع الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان، وأيضًا الاكتشاف المبكر لها وكيفية التعامل معها.

ووجه الوزير المختصين بأهمية رصد استخدامات المضادات الحيوية ووضع مؤشرات لقياس التطور في إطار الخطة الوطنية لذلك.

وأوصت الدكتورة نعيمة القصير بتعزيز أوجه البحث العلمي والأمن الصحي في ما يتعلق بملف مقاومة مضادات الميكروبات، مؤكدةً أهمية مواصلة العمل مع وزارات الزراعة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة والتعاون الدولي ومختلف الجهات في هذا المجال، بدعم من المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدحانوم، والمدير الإقليمي لمكتب شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري.

وأشادت الدكتورة حنان بلخي، بالمبادرات التي اتخذتها الدولة ‏المصرية لتعزيز صحة المواطنين؛ ومنها مبادرة حياة كريمة، وقد أوصت بدمج ملف مقاومة مضادات الميكروبات في تلك المبادرة .

وأكدت بخلي أهمية توحيد الجهود ما بين الوزارات المعنية؛ ومنها وزارات الصحة والزراعة والبيئة، من خلال منظور الصحة الواحدة لتسريع تنفيذ الخطة الوطنية في ما يتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات.

وأضافت بخلي أن مصر من ضمن 4 دول في منطقة شرق المتوسط سوف تقوم منظمة الصحة العالمية بمساعدتها في تحديث خطة للحد من مقاومة مضادات الميكروبات.