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ضبط أقراص مخدرة مع راكبين قادمين من إيطاليا وأوكرانيا في مطار القاهرة

12:00 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبين بحوزتهما أقراص الترامادول المخدرة، فور وصولهما من إيطاليا وأوكرانيا، أخفى كل راكب المخدرات بين طيات ملابسه، وتم ضبطهما من الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

استوقف وليد صبري رئيس القسم بالجمارك أحد الركاب، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي رأفت مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات أدوية داخل حقائب الراكب، قام عمرو عبد العزيز مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد عبد الرشيد لتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط ٢٤ شريطا بهم ٢٤٨ قرصا من مخدر الترامادول وزجاجتين بهما سائل من نفس المخدر.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف، استوقف عمر سالم مأمور الجمرك أحد الركاب، وقام أحمد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد أمين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط ٢٢ شريطا بهم ٢٣٢ قرصا من مخدر الترامادول والكونترمال واللاريكا.

أمر أسامة دياب مدير الإدارة الثالثة للجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الإول، كما أمر صبحي ربيع مدير الجمرك بالإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة لحيازة أقراص مخدرة.

أقراص مخدرة مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة ركاب الطائرة الأوكرانية

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