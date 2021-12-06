الجيزة: مجازاة رئيس الوحدة المحلية بأبورواش بسبب تدني حالة النظافة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير الطريق التبادلي الواقع بجوار القرية الذكية والجاري توسعة الحارات المرورية به بطول 3.5 كم بالإضافة إلى رفع كفاءته وتجميلة وإجراء تنسيق عام له.

وخلال الجولة وجه المحافظ مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة مع المتابعة الدورية وتنفيذها على أكمل وجه لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

كما شدد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال مع تكثيف ورديات العمل بما يضمن تحقيق معدلات إنجاز أعلى خلال مراحل العمل، مشددا على ضرورة مراجعة أعمدة وكشافات الإنارة ورفع كفاءتها لتتكامل أعمال التطوير بالطريق.

وقد وجه المحافظ بوضع تصور لإقامة ساحة انتظار الأتوبيسات الخاصة بالقرية الذكية لضمان عدم إحداث أي إعاقات مرورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع محافظ الجيزة المرحلة الأولى من أعمال تطوير محور المنصورية والتي تشمل توسعة ورصف المنطقة بدءا من كفرغطاطي باتجاه أبورواش بنطاق مركز كرداسة بطول 4 كم ومتوسط عرض 25م، مشيرا إلى أن الأعمال من شأنها تسهيل الحركة المرورية بذلك القطاع الحيوي.

وخلال الجولة قرر المحافظ مجازاة رئيس الوحدة المحلية بأبورواش عقب رصد تدني حالة النظافة بالطريق، مشددا على ضرورة تكثيف دوريات رفع المخلفات أولا بأول.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وعلي القط، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية.