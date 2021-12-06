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بسبب كورونا.. قرارات جديدة من إيبارشية المحلة بشأن تنظيم فترة صوم وعيد الميلاد

03:00 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
بسبب كورونا.. قرارات جديدة من إيبارشية المحلة بشأن تنظيم فترة صوم وعيد الميلاد

الأنبا صليب، أسقف ميت غمر

كتب- مينا غالي:

أصدرت إيبارشية المحلة الكبرى، برئاسة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وتوابعها، والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى، بيانًا بشأن تفاصيل تنظيم فترة صوم الميلاد والاحتفال بعيد الميلاد في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال الأنبا صليب، إنه تم الاتفاق على عودة قداسات يوم الجمعة بكنائس الإيبارشية بدءًا من يوم 10 ديسمبر 2021، وعلى كل كنيسة تدبير المواعيد حسب ظروفها، كما تقرر أن تكون صلوات وسهرات كيهك حسب النظام المتبع في كل كنيسة.

وأضاف الأنبا صليب، أنه سيتم السماح بالصلاة على المنتقلين (المتوفين) في كل كنيسة مع تأجيل فتح القاعات، والاحتفال برأس السنة حسب ترتيبات كل كنيسة من فقرة وتسبحة وصلوات، بجانب إقامة احتفالات التربية الكنسية يوم عيد الميلاد المجيد.

وتابع النائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى، أنه من الممكن السماح بتنظيم رحلات في إجازة نصف العام في حالة عدم حدوث أي تطورات، بالإضافة إلى التشجيع على الالتحاق بالكلية الإكليريكية.

وأعلن الأنبا صليب افتتاح مزار الأنبا كاراس أسقف المحلة الراحل يوم الخميس 23 ديسمبر المقبل، ويليه سهرة كيهكية تذاع عبر إحدى القنوات التابعة للكنيسة القبطية.

الأنبا صليب إيبارشية المحلة الكبرى أسقف ميت غمر ودقادوس تنظيم فترة صوم عيد الميلاد فيروس كورونا

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