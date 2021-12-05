للتحول للشبكات الذكية.. "نقل الكهرباء" تنفذ 8 مراكز تحكم جديدة

كتب- محمد صلاح:

في إطار خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول للشبكات الذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تطوير وتحديث منظومة نقل الكهرباء بهدف العمل على تحسين الجهود وضمان استقرار التغذية الكهربائية واستمرارها دون حدوث أي تذبذبات أو أي مشكلات.

وتنفذ الشركة المصرية لنقل الكهرباء 6 مراكز تحكم للطاقة، في إطار خطتها لتحديث وتطوير شبكاتها والتحول نحو الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية ولاستيعاب القدرات التي يتم ضخها بالشبكة القومية للكهرباء.

ويستعرص "مصراوى" تفاصيل تلك المراكز، حيث تتضمن الآتي:

1- يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث 4 تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية (تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا)، تخدم جميعها 381 محطة محولات.

2- إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية.

3- الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم 106 محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى.

4- التحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة..



5- مراقبة الكمية الكهربية فى محطات الطاقة الشمسية وعرضها في الزمن الحقيقي.

6- تجميع بيانات التنبؤ بكميات الطاقة المنتجة من المحطات المختلفة.

7- التنسيق بين تشغيل محطات الطاقة الشمسية والمركز القومى للتحكم فى الطاقة.

8- جار إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية وتم فى ديسمبر 2020 توقيع العقد مع تحالف سيمنس المانيا وسيمنس مصر وحسن علام بإجمالي تكلفة بلغت 850 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 24 شهرًا من تاريخ التعاقد.