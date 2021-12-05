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النقل تنشر أسعار اشتراكات القطارات للعاملين في القطاع العام

11:02 م الأحد 05 ديسمبر 2021
النقل تنشر أسعار اشتراكات القطارات للعاملين في القطاع العام

السكة الحديد

كتب– أسامة علي:

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اشتراكات للقطاع العام والتي يمكن استخراجها من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة في جميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

ويقتصر صرف الاشتراكات للعاملين بالحكومة والقطاع العام في حدود مسافة الاشتراك على خطوط الطوالي أو في حدود المنطقة أو المناطق بخطوط ومناطق الضواحي الواقع في دائرتها مقر العمل وسكن العامل.

وجاءت خطوات استخراج الاشتراك كالتالي:

1- شراء استمارة طلب الحصول على الاشتراك نموذج (100 نقل) من مكتب الاشتراكات وقيمتها 5 جنيهات.

2- استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة الاشتراك واعتمادها بختم شعار الجمهورية من جهة العمل التابع لها طالب الاشتراك علي أن تكون البيانات مطابقة مع البيانات الموجودة بالرقم القومي.

3- صورة الرقم القومي.

4- عدد 2 صورة شخصية حديثة مختومة بخاتم شعار الجمهورية للجهة التابع لها على الظهر والأخرى جزء على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة.

وفيما يلي أسعار اشتراكات القطاع العام حسب المسافة:​

3322244

السكة الحديد اشتراكات القطارات وزارة النقل

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