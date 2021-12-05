‎الصحة: احذروا هذه الأطعمة في عزل كورونا

كتب– أسامة علي:

حذرت وزارة الصحة والسكان، مصابي فيروس كورونا من تناول أطعمة معينة خلال فترة العزل المنزلي.

وقالت الوزارة، في منشور لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة إنه خلال فترة العزل المنزلي يجب على المصاب أن يتوقف عن تناول الوجبات السريعة والمقلية لاحتوائها على دهون مضرة بالصحة.

وطالبت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، باستبدال هذه الأطعمة بالأطعمة الصحية التي تحتوي على الخضروات المفيدة.

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