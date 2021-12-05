رئيس النواب يعود إلى القاهرة بعد مُشاركته في الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي

(مصراوي):

عقب اختتام مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط ببروكسل، عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى القاهرة.

وشهدت المشاركة البرلمانية المصرية نشاطاً مُكثفاً للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى مُتعدد الأطراف، حيث شارك في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة.

وألقى رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المناقشة العامة للجمعية بشأن "التحديات المُعاصرة التي تواجه الديموقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع"، استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في تعزيز قيم الديموقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية المُستدامة وتحقيق المساواة بين كافة أطياف المجتمع وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية وكثافة في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، كما شارك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، حيث ألقى كلمة حول دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية.