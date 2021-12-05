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الرئيس السيسي يلتقي بأوركسترا النور والامل

05:19 م الأحد 05 ديسمبر 2021
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كتب- مصراوي:

نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا بتفقد الرئيس عيدالفتاح السيسي، اجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى باعضاء اوركسترا النور والامل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تفقد الرئيس لهذه الأنشطة تأتي في إطار الحرص على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم.

وأكد الرئيس للقائمين على الفعاليات ولأبنائه من ذوي الهمم أن الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكداً أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي الهام يعكس اهتمامه الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكافة المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

السيسي أوركسترا النور والامل رئاسة الجمهورية المنتجات الحرفية ذوي الهمم

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