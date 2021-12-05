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السيسي يتفقد الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات لأبطال أصحاب الهمم

05:21 م الأحد 05 ديسمبر 2021
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كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال مشاركته في النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف"، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقده اجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى باعضاء اوركسترا النور والامل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تفقد الرئيس لهذه الأنشطة تأتي في إطار الحرص على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم.

وأكد الرئيس للقائمين على الفعاليات ولأبنائه من ذوي الهمم أن الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكداً أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي الهام يعكس اهتمامه الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكافة المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.​

السيسي الساحة الرياضية أبطال أصحاب الهمم احتفالية قادرون باختلاف الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة

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