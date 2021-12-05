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ضبط 600 كجم لحومًا مجهولة المصدر بشمال الجيزة

04:23 م الأحد 05 ديسمبر 2021
ضبط 600 كجم لحومًا مجهولة المصدر بشمال الجيزة

لحوم مجهولة

كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال الجيزة، ضبط 600 كجم لحومًا ومصنعاتها مجهولة المصدر داخل مخزن توزيع وثلاجة، بمنطقة المنيرة الغربية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك، حسب بيان المحافظة اليوم الأحد، تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة، وبالتعاون مع مديريات الشؤون الصحية، والطب البيطري، والتموين، حيث تم ضبط ٦٠٠ كجم لحومًا ومصنعاتها داخل مخزن وثلاجة لحوم.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة جهودها على المحلات والمنشآت التجارية؛ للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، قبل طرحها بالأسواق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحقيق الدور الرقابي على أكمل وجه؛ حفاظًا على السلامة العامة.

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