أعمال درامية وبرامج تشغيل.. 5 توجيهات من السيسي لرعاية ذوي الهمم

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفالية قادرون باختلاف، لدعم ذوي الهمم في مصر.

وأعلن الرئيس السيسي حزمة من التوجيهات للحكومة من أجل تنفيذها لدعم ذوي الهمم.

وجاءت التوجيهات على النحو التالي:

1- تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات بكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية الخاصة بذوي الهمم.

2- التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التواصل مع ذوي الهمم من أجل تمكينهم من التفوق.

3- قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوي الهمم.

4- قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف ثقل مهاراتهم وقدراتهم.

5- التنسيق بين أجهزة الدولة لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم مما يفتح لهم آفاق المستقبل.