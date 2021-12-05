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السيسي: أكره التطرف والتشدد والغلو وسيدنا محمد علامة عظيمة وقدوة هائلة لي

02:22 م الأحد 05 ديسمبر 2021
السيسي: أكره التطرف والتشدد والغلو وسيدنا محمد علامة عظيمة وقدوة هائلة لي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي كراهيته الشديدة للتطرف والتشدد والغلو كفكرة ، مشيرا إلى أن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وأصحابه قدوة هائلة له ، مشددا على أنه كان يحب كل الناس ولكنه يكره الغلو والتشدد كفكرة لأنه يعطي قبحا شديدا للإنسانية .

وردا على سؤال من الطفلة "آية شلتوت" وهي بطلة ألعاب قوى، وطالبة في الصف الثالث الثانوي ومن ذوي الهمم، في احتفالية "قادرون باختلاف" اليوم الأحد حول أكثر شخصية تاريخية يحبها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجاب الرئيس " أن أكثر شخصية يحبها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه علامة عظيمة وقدوة هائلة، مشيرا إلى أنهم كانوا مثلا جميلا للإسلام والمسلمين، وكانوا رحماء وطيبين".​

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Asha
الرئيس عبدالفتاح السيسي التطرف التشدد

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