الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أصحاب الهمم
القاهرة- أ ش أ:
توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، التي أقيمت اليوم الأحد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك استجابة من الرئيس السيسي لطلب من إحدى المشاركات في الاحتفالية بالتقاط صورة معها، وعقب الرئيس على ذلك بقوله إنه سيأخذ صورة تذكارية مع جميع المشاركين في الاحتفالية من ذوي الهمم.
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