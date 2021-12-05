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أسعد لحظة لسه مجتش.. السيسي يكشف أهم لحظات حياته

12:47 م الأحد 05 ديسمبر 2021
أسعد لحظة لسه مجتش.. السيسي يكشف أهم لحظات حياته

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على سؤال أحد الشباب علي هاني أحمد، بطل الجمهورية في ألعاب القوى وحاصل على 49 ميدالية، خلال احتفالية قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم.

وسأل علي هاني الرئيس قائلا: إيه أصعب لحظة مرت على حضرتك يا ريس.

وعقب الرئيس: ممكن تتعذب إنك هتشوف حاجات محدش هيشوفها غيرك وتفهم حاجات محدش هيفهمها غيرك.. أصعب لحظة مرت عليا، خوفت على أهلي وناسي في مصر، عددنا كبير ومشاكلنا كتير وظروفنا صعبة.

وتابع الرئيس السيسي: طيب لو البلد دي راحت الناس دي هتروح فين؟.

واختتم السيسي: أسعد لحظة لسه مجتش.. أسعد لحظة هو الحلم اللي بحلمه لبلدي برضوا، يا رب بيكم.. بمصر والمصريين والشباب والكبار وقادرون باختلاف، اللي بقسم بيهم على الله أن يساعدنا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي علي هاني أحمد قادرون باختلاف ذوي الهمم

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